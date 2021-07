Carlos M. Cunha foi esta sexta-feira, dia 9, submetido a uma intervenção cirúrgica. A novidade é dada pelo próprio através da sua conta oficial de Instagram.

"Ora bem!!! Já estamos instalados na unidade hoteleira da Cuf Torres Vedras, no fantástico quarto com vista serra, 216 b... Dentro de minutos irei entrar no spa (que aqui chamam de bloco operatório), onde irei fazer uma horinha de tratamento... HÉRNIA", revela na legenda de uma fotografia captada já na cama de hospital mas minutos antes de ser encaminhado para a sala de operações.

Carlos M. Cunha, recorde-se, faz atualmente parte do elenco da novela 'Festa é Festa', da TVI.

