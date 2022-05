O ator brasileiro Marcos Breda, de 61 anos, sofreu um acidente de mota na passada sexta-feira, 6 de maio, no Rio de Janeiro.

De acordo com a revista Quem, o artista estava a caminho da casa quando sofreu o acidente que o deixou com fraturas no fémur, na clavícula e numa costela.

À publicação, o ator contou que tinha gravado as cenas da novela 'Reis', da Record, onde dá vida a Banaá. Saiu dos estúdios por volta das 21h [hora local] e seguiu para casa.

"Estava muito trânsito e um carro vinha na direção contrária com a luz dos máximos ligado e ofuscou-me por um segundo, e eu não vi uma lomba praticamente invisível, mal sinalizada. Passei pela lomba sem estar preparado e fui projetado para a frente", explicou, ainda no hospital.

