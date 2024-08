Marbella foi o destino escolhido pelo clã Aveiro para as férias de verão em família este ano. Até Cristiano Ronaldo juntou-se ao clã para recarregar baterias e matar saudades proporcionadas pela distância no resto do ano.

Ora, como tudo o que é bom chega rápido ao fim, esta 'escapadinha' já terminou para Katia Aveiro.

Numa partilha que fez na sua página de Instagram, na qual destacou várias imagens destes dias, a empresária realçou: "Até breve, Marbella".

Poderá ver as imagens na galeria.