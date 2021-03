Desde que regressou à TVI que a vida de Cristina Ferreira sofreu (novamente) um revés. A apresentadora a diretora de Ficção e Entretenimento do canal tem vindo a sofrer diversos ataques desde então, sobretudo no âmbito das redes sociais, mas não só.

Mantendo-se fiel aos seus planos e à sua essência, a comunicadora continua a trabalhar arduamente, sendo que o seu principal foco está agora no novo programa - 'All Together Now', cuja estreia está marcada para o dia 7 de março.

Indiferente às críticas e ataques de que é alvo, ainda hoje Cristina posou no Instagram com um sorriso rasgado.

Um dos comentários que se destacou foi o seguinte: "Como é que consegues fazer tanto, levar com tanto, e ainda sorrir?".

