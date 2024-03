Joshua Jackson e Lupita Nyong'o já não escondem que estão apaixonados.

Quase cinco meses após surgirem rumores de romance, os dois foram fotografados em clima de grande paixão no último fim de semana em Puerto Vallarta, no México.

Usando um biquíni estampado, Lupita foi vista de mãos dadas com Joshua durante um passeio romântico na praia, tendo sido também vistos abraçados, tal como mostram as fotografias divulgadas pela E! News, que pode ver aqui.

As especulações sobre um possível namoro entre Joshua e Lupita começaram a surgir no final de outubro, quando foram vistos juntos no concerto de Janelle Monae, em Los Angeles, após as suas respetivas separações de Jodie Turner-Smith e Selema Masekela.

