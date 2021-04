Este domingo, dia 11, Andreia Rodrigues soprou as velas pelas 37 primaveras. Apesar do alívio nas medidas de segurança de combate à Covid-19, viveu, uma vez mais, um aniversário atípico, mas cheio de carinho.

Na sua página de Instagram, a apresentadora partilhou os melhores momentos do dia que passou junto do marido, Daniel Oliveira, e das filhas - Alice, de dois anos, e Inês, que completa um mês no dia 15 de abril.

"O dia é para celebrar! Afinal, chegar aos 37 anos rodeada de tanto amor é absolutamente incrível! Sou uma sortuda!!! Gostava de ter aqui todos - os meus - mas a verdade é que eles estão comigo e a distância é apenas a condição em que estamos fisicamente mas os nossos corações estão perto - e as tecnologias ajudam! Aqui fica uma partilha de alguns momentos do dia de hoje!!! Obrigada por todo o carinho e por estarem desse lado", escreveu na legenda das imagens.

Confira-as na galeria.

