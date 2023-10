O casamento da infanta Maria Francisca de Bragança, filha dos duques de Bragança, com Duarte Maria de Sousa Araújo Martins acontece hoje, 7 de outubro, e a cerimónia marca, inevitavelmente, a ordem do dia.

A TVI é a emissora oficial do evento e, também por esse motivo, tem partilhado algumas fotografias que mostram o ambiente vivido neste momento no Palácio Nacional de Mafra, quer no exterior, onde já se encontram centenas de pessoas curiosas para ver tudo de perto, quer no interior, com tudo preparado meticulosamente.

Na galeria pode encontrar estes registos e perceber como está decorada a Basílica do Palácio Nacional de Mafra.

