Ashley Judd está no centro das atenções depois de ter sido publicado um vídeo em apoio a Elizabeth Warren, pré-candidada democrata à presidência dos EUA, no qual aparece com o rosto visivelmente inchado. As imagens deram azo a especulação, nomeadamente se a atriz recorreu ou não a tratamentos estéticos.

Dada a polémica, a própria fez questão de esclarecer a situação com um comunicado nas suas redes sociais no qual afirmou que recorreu ao uso de botox num tratamento para curar o problema de enxaquecas que sofre há um ano.

Judd decidiu revelar a razão do seu rosto aparecer mais inchado mesmo depois de ter sido alertada pelos amigos para não o fazer e criticou ainda o facto da sua aparência estar a ser utilizada para desviar atenções do propósito político do vídeo.

