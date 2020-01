Faltam semanas, ou talvez dias, para o filho de Ashley Graham nascer. A modelo, de 32 anos, está grávida, fase que tem vindo a destacar nas redes sociais.

Ainda no passado domingo, partilhou uma selfie no Instagram onde surge nua, tendo tapados as partes íntimas. E foi desta forma que exibiu a já grande barriga de grávida.

Uma fotografia que foi tirada na casa de banho e que não passou despercebida à imprensa internacional. Imagem que pode ver na galeria.

Mas esta não foi a primeira vez que a modelo plus size posou nua, o mesmo aconteceu no final do ano passado.

Recode-se que o bebé é fruto do casamento de Ashley com Justin Ervin.

