Ashley Graham é uma das mais famosas modelos com curvas do mundo, facto que não a impede de odiar o termo "plus size".

Em declarações ao jornal Wall Street Journal, Ashley Graham, de 33 anos, explica que detesta este termo tal como detesta outros rótulos em geral.

"Odeio ter que falar constantemente sobre o meu corpo, porque eu não vejo nenhum homem a passar por isso", afirma, defendendo que as mulheres são na maioria das vezes as vítimas dos rótulos que tanto odeia.

Apesar de achar que não tem de o fazer, a modelo reconhece que é necessário debater estes temas para mudar mentalidades.

"É por isso que não partilho ‘fotos perfeitas’ no Instagram. Mantenho as coisas simples e verdadeiras, quero que as pessoas vejam que há mulheres com celulite, com gordura nas costas, com estrias… Há mulheres curvilíneas, mulheres gordas e todo os tipos de mulheres", defende.

