Catarina Furtado encontra-se a recarregar baterias à semelhança do que acontece com a maioria das pessoas nesta altura do ano. Na sua página de Instagram, a apresentadora e filantropa partilhou imagens destes dias, passados na companhia de uma amiga.

Aproveitando a ocasião, a comunicadora do primeiro canal e fundadora da associação Corações Com Coroa deixou a seguinte mensagem: "Às vezes basta apenas descomplicar e viver com muita vontade. Que luxo. Dias e noites cheias de tempero".

Vale notar que Catarina anunciou, recentemente, o divórcio do ator João Reis, com quem manteve um relacionamento de 18 anos.

