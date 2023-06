Numa altura em que o país continua a ter dificuldades em digerir a morte inesperada de Luís Aleluia, são agora conhecidas as primeiras declarações dos dois filhos do ator, adotados em conjunto com Zita Favretto.

João e José, de 17 e 20 anos, respetivamente, recorreram às redes sociais para desabafarem sobre esta triste notícia. As partilhas, de resto, estão a emocionar a Internet.

"Pai, eu amo-te, só quero saibas disso. Sei que não fui o melhor filho mas vou ser a melhor pessoa do mundo daqui para a frente por ti, sei que gostavas que seguisse os teus passos e eu não queria mas eu vou fazê-lo por ti, eu prometo. Tudo por ti. Amo-te, não sei o que dizer, não sei o que te passou pela cabeça, eu só queria que um dia tivesses orgulho em mim. Obrigado por teres sido o pai que foste até hoje e vais sempre estar nos nossos corações, como tu disseste, nos nossos e nos do mundo. Pai, até já", escreveu João, emocionado.

José fez uma partilha mais curta mas igualmente marcante: "Querido pai, descansa em paz e que Deus tome conta de ti. Hoje é o pior dia da minha vida mas sei que estás em paz. Vou usar tudo o que me ensinaste para ser melhor ser. Obrigado por tudo o que fazes por esta família. Descansa em paz, daddy".

Vale lembrar que também Zita Favretto, esposa do ator, já reagiu à morte do ator. Recorde aqui.

Luís Aleluia foi encontrado sem vida em casa na passada sexta-feira, dia 23 de junho, aos 63 anos.

---

Serviços telefónicos de apoio emocional e prevenção ao suicídio em Portugal: (ou) Se estiver a sofrer com alguma doença mental, tiver pensamentos auto-destrutivos ou simplesmente necessitar de falar com alguém, deverá consultar um psiquiatra, psicólogo ou clínico geral. Poderá ainda contactar uma destas entidades:

SOS Voz Amiga (entre as 16h e as 24h) - 213 544 545 (Número gratuito)

- 912 802 669 - 963 524 660

Conversa Amiga (entre as 15h e as 22h) - 808 237 327 (Número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20h e a 1h) - 239 484 020 - 915246060 - 969554545

Telefone da Esperança (entre as 20h e as 23h) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16h e as 23h) – 228 323 535

Todos estes contactos garantem anonimato tanto a quem liga como a quem atende. No SNS24 (808 24 24 24 - depois deve selecionar a opção 4), o contacto é assumido por profissionais de saúde. A linha do SNS24 funciona 24 horas por dia.

Leia Também: Luís Aleluia visitou Natalina José antes de morrer. "Estou muito abalada"