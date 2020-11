Rui Pedro decidiu abandonar o jogo do 'Big Brother' na noite desta quarta-feira e a casa deixou-se instalar pelo desânimo.

Jéssica e Renato ficaram em lágrimas e a tristeza caiu sobre o restante grupo. Apesar dos atritos, o empresário fica recordado pelos concorrentes como um jogador forte e cheio de qualidades.

"Espero que ele aprenda a dormir sobre o assunto. Tive uma conversa com ele em que lhe expliquei que às vezes é melhor dormir sobre o assunto para gerir internamente antes de dizer tudo o que vai na alma. Fica o meu conselho com ele", disse Andreia, acrescentando que "gosta e sempre gostou" de Rui Pedro.

"É uma pessoa que admiro bastante. Pode estar a falar três horas deixa qualquer pessoa a ouvir com atenção. Tem muitas histórias para contar. Gostava de ver uma Curva da Vida do Rui. Sei por experiência própria que as atitudes do Rui podem ter muitos fundamentos", defendeu Carlos.

Carlos e Renato mostraram-se os mais emocionados com a saída de Rui Pedro. Também André deixou claro que fora da casa quer ter uma conversa com o empresário para que possam esclarecer os desentendimentos.

Vale dizer que o desistente apenas não se despediu de Joana.

