A primeira-ministra da Escócia, Nicola Sturgeon, escreveu que se sentia "triste" com a morte do duque, dizendo: "Envio as minhas mais profundas e pessoais condolências - e as do Governo e do povo da Escócia - à Sua Majestade, a Rainha, e à sua família".

Justin Welby, o Arcebispo de Cantuária, afirmou: "Ele colocou consistentemente os interesses dos outros à frente dos seus próprios e, ao fazê-lo, forneceu um excelente exemplo de serviço cristão".

O arcebispo acrescentou: "Enquanto nos recuperamos e reconstruímos após a terrível prova da pandemia do coronavírus, precisaremos de fortaleza e um profundo senso de compromisso para servir aos outros".

O Presidente da República português, Marcelo Rebelo de Sousa, enviou hoje uma mensagem de condolências à Rainha de Inglaterra Isabel II, pela morte do seu marido.

“Foi com profunda consternação e sincero pesar que tomei conhecimento do falecimento de Sua Alteza Real o Príncipe Philip, Duque de Edimburgo, marido de Vossa Majestade”, escreveu Marcelo Rebelo de Sousa, na página da Internet da Presidência da República.

O chefe de Estado apresenta à Rainha e à família real, em seu nome e do povo português, “sinceros pêsames”, bem como os seus “profundos sentimentos pela incomensurável perda sofrida”.