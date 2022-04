"É com a mais profunda tristeza que comunicamos o falecimento do nosso bebé. É a maior dor que quaisquer pais podem sentir." Foi com estas palavras que Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez deram a triste notícia da morte de um dos seus filhos. Recorde-se que o casal estava à espera de gémeos - um menino e uma menina - cujo nascimento estava previsto para o mês de abril.

A família do jogador português foi das primeiras a reagir nas redes sociais. Katia Aveiro, que está a viver no Brasil, partilhou uma mensagem de apoio ao irmão e à cunhada, lamentando não poder estar perto deles neste momento tão difícil. "Amo vocês e meu coração está todo aí desse lado...", escreveu. Dolores, Elma e Alicia Aveiro (sobrinha de Ronaldo) também quebraram o silêncio ao republicar nas suas contas oficiais o comunicado emitido por CR7.

Após as reações da família, foram muitos os colegas que manifestaram o seu apoio a Cristiano Ronaldo e a Georgina. Para além de David de Gea, também Marcus Rashford, jogador no Manchester United, deixou uma mensagem: "Irmão, estou a pensar em ti e na Georgina. Sinto muito."

Para além do Liverpool, também os antigos clubes por onde o craque português passou ao longo dos anos não quiseram deixar de prestar a sua homenagem. "Muita força, Cristiano. A família Sportinguista está convosco", pode ler-se no tweet partilhado pelo Sporting.

O Real Madrid emitiu um comunicado, que se pode ler na íntegra no site oficial do clube, onde "lamentam profundamente" o sucedido.

A Juventus, onde jogou durante três épocas, deixou a seguinte mensagem. "Os nossos pensamentos e orações estão contigo, com a Georgina e a família inteira durante esta fase."

Também o Manchester United, atual clube de CR7 e onde jogou entre 2003 e 2009, expressou as suas condolências na rede social Twitter. "A tua dor é a nossa dor, Cristiano."