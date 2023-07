As reações à morte de Sinead O’Connor começaram a ser partilhadas nas redes sociais logo após a notícia da partida da cantora irlandesa, conhecida sobretudo pelo o tema de grande sucesso 'Nothing Compares 2 U', de 1990.

Por cá foram várias as caras conhecidas que rapidamente deixaram uma mensagem no Instagram, por exemplo, como foi o caso de Rita Ferro Rodrigues, que contou que chegou a enviar uma mensagem à artista.

Também Inês Herédia homenageou Sinead ao recordar o momento em que interpretou a cantora no programa 'A Tua Cara Não me é Estranha', da TVI.

Já David Fonseca lembrou o dia em que assistiu ao concerto da cantora irlandesa em Portugal, em 1995, tendo contado que a dada altura gritou "Sinead, amo-te".

Lá fora também foram muitas as reações que se espalharam pelas redes sociais, como seria de esperar, entre elas destaca-se a publicação de Bryan Adams no Twitter. Tendo-se cruzado com Sinead O'Connor em diversas ocasiões, escreveu: "Descansa em paz. Adorei trabalhar contigo em fotos, espetáculos que fizemos juntos na Irlanda e as conversas... Todo o meu amor vai para a sua família".

Por sua vez, a cantora Tori Amos disse: "A Sinead era uma força da natureza. Uma compositora e intérprete brilhante cujo talento não veremos igual novamente. Tanta paixão, presença tão intensa e uma bela alma, que lutou corajosamente contra os seus próprios demónios pessoais. Fica em paz, querida Sinead, ficarás para sempre nos nossos corações".

"Houve um dia em que ouvi a Sinéad a cantar a cappella numa capela vazia na Irlanda. [...] Foi uma das coisas mais lindas que já ouvi na minha vida. Depois fomos juntas ver o Eminem num festival. Eu amava-a. A música dela. A vida dela", começou por escrever a atriz Jamie Lee Curtis, falando de seguida no passado da cantora, que foi "vítima de abuso infantil", e do seu papel ativista. "Era uma guerreira", afirmou, convidando ainda os seguidores a verem o documentário 'Nothing Compares'. "Brilhante. Comovente. Descanse em paz", completou.

Já o músico Michael Stipe foi mais curto na sua mensagem de despedida e mostrou-se devastado com a partida da artista. "Sem palavras".

Billy Corgan, vocalista da banda The Smashing Pumpkins, também não tardou a reagir, recordando Sinead como uma pessoa "honesta, doce, engraçada" e muito "talentosa".

Publicação de Billy Corgan© Instagram

"Realmente, sem palavras. Mas queremos agradecer-te, Sinead, pelo teu amor, a tua amizade, compaixão, humor e a tua música incrível. Rezamos para que agora estejas em paz com o teu lindo menino", pode ler-se na mensagem que o cantor irlandês Shane MacGowan e a companheira, Victoria Mary Clarke, deixaram no Twitter.

De recordar que Sinead O’Connor perdeu há cerca de ano e meio um dos quatro filhos, Shane, que aos 17 anos decidiu pôr fim à própria vida depois de conseguir fugir do hospital onde se encontrava internado.

Sinead O’Connor morreu na terça-feira, dia 25 de julho, aos 56 anos. A notícia foi confirmada pela família, que pediu "privacidade neste momento difícil".

Leia Também: Morreu a cantora Sinead O’Connor. Tinha 56 anos

--

Se estiver a sofrer com alguma doença mental, tiver pensamentos auto-destrutivos ou simplesmente necessitar de falar com alguém, deverá consultar um psiquiatra, psicólogo ou clínico geral. Poderá ainda contactar uma destas entidades:

SOS Voz Amiga (entre as 16h e as 24h) - 213 544 545

Conversa Amiga (entre as 15h e as 22h) - 808 237 327 (Número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20h e a 1h) - 239 484 020

Telefone da Esperança (entre as 20h e as 23h) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16h e as 23h) – 228 323 535