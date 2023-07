Após a notícia da morte de Sinéad O'Connor, Inês Herédia recordou na sua página de Instagram o dia em que interpretou a cantora irlandesa no programa 'A Tua Cara Não me é Estranha', da TVI.

Na altura, a atriz cantou a música de sucesso 'Nothing Compares 2U'. "Tanta dor a desta mulher. Foi um dos momentos do meu percurso em que mais senti o tamanho do respeito que tinha de encontrar para pôr tanta dor dentro do meu corpo", começou por escrever Inês Herédia na legenda do vídeo que recordou na rede social.

"Há personagens que fazemos durante meses e que com o tempo e a distância se desvanecem, depois há outras que podem durar uma semana mas ficam connosco para sempre... Foi o caso", confessou.

"Lá vai ela, que encontre a paz que tanto teimou em não aparecer. Obrigada por tanto Sinéad", disse, por fim.

De recordar que Sinéad O'Connor morreu na terça-feira, dia 25 de julho, aos 56 anos.

Entre as muitas reações que surgiram nas redes sociais após a morte da cantora irlandesa, destacam-se também as palavras de David Fonseca e Rita Ferro Rodrigues.

Se estiver a sofrer com alguma doença mental, tiver pensamentos auto-destrutivos ou simplesmente necessitar de falar com alguém, deverá consultar um psiquiatra, psicólogo ou clínico geral. Poderá ainda contactar uma destas entidades:

SOS Voz Amiga (entre as 16h e as 24h) - 213 544 545

Conversa Amiga (entre as 15h e as 22h) - 808 237 327 (Número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20h e a 1h) - 239 484 020

Telefone da Esperança (entre as 20h e as 23h) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16h e as 23h) – 228 323 535