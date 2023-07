Sinéad O'Connor morreu na terça-feira, dia 25 de julho, mas só um dia depois da sua partida é que a notícia foi anunciada. Uma perda que levou, como era de esperar, a várias reações nas redes sociais.

Entre as publicações, David Fonseca lamentou a morte de Sinéad O'Connor e partilhou as memórias que guarda do concerto da cantora que assistiu em 1995.

"Eu e o meu irmão éramos fãs absolutos da Sinead quase desde o primeiro dia e foi dos primeiros concertos que vimos no Coliseu de Lisboa em 1995. Sabíamos as letras de cor e a voz dela era um mistério de doçura e raiva, a conviver no mesmo espaço e tempo", começou por recordar.

"Admirava-a, pelo seu óbvio e absurdo talento, mas também pela coragem das suas posições, por defender as causas que lhe eram próximas mesmo quando eram incómodas para tantos. Percebia pelas inúmeras entrevistas que li dela que era uma pessoa complexa, com uma história dura e com inúmeros problemas de saúde mental", acrescentou, mostrando-se "chocado" com a partida da artista.

"A notícia da sua morte tão prematura não deixa de me chocar, como se, sem nunca a ter conhecido, fizesse parte da minha vida como uma tradutora de muitas coisas que não sabia expressar numa certa altura da minha existência", continuou.

Antes de terminar, ainda a falar do espetáculo de Sinead que viu há quase 30 anos, David Fonseca partilhou um episódio que recorda até hoje: "A meio do espectáculo do Coliseu, entre duas canções, aproveitei o silêncio da sala enquanto os músicos ajustavam os seus instrumentos e gritei 'Sinead, I love you!', fazendo-me ouvir por toda a sala. Ela sorriu e eu fiquei imensamente feliz, uma memória que persiste até hoje num lugar bonito desse tempo. Godspeed, Sinead".

