Seria, muito provavelmente, o vencedor do 'Big Brother - Desafio Final' e conseguiria assim fazer história nos reality shows portugueses ao vencer dois de forma consecutiva. Ainda assim, na noite da passada segunda-feira, Francisco Monteiro decidiu desistir.

O concorrente de Matosinhos acusou o cansaço e deixou-se levar pela rivalidade com Miguel Vicente, que foi muitas vezes alvo de grandes (e intensas) discussões.

Apenas com duas semanas de descanso fora da 'casa mais vigiada do país', o vencedor da edição de 2023 mostrou desde logo a vontade de voltar ao programa da TVI e, de acordo com as duas rondas de nomeações em que entrou, tudo indicava que era o grande candidato à vitória.

Ontem, de lágrimas nos olhos, anunciou a sua decisão aos colegas e aos espectadores, mas as opiniões dividem-se. Por um lado, há quem apoie a saída por considerar que Francisco "estava no limite" e que ter a consciência de que desistir era a melhor opção só demonstra uma "grande maturidade".

Por outro, algumas pessoas dizem que Zaza, como Francisco gosta de ser chamado, "não soube ignorar Miguel" e que o algarvio acabou por "conseguir o que queria".

Márcia Soares e Francisco passaram os últimos dias num clima de grande cumplicidade dentro do reality show e foi a 'amiga colorida' de Zaza uma das primeiras a reagir à saída. Márcia partilhou, nas stories do Instagram, uma imagem a preto com um coração branco no centro, demonstrando que apoia esta decisão.

Já a mãe de Francisco, Maria Adriana Faria, deixou a frase "sempre contigo" na caixa de comentários da publicação em que o canal anuncia a desistência.

A desistência de Francisco Monteiro do 'Big Brother' tornou-se rapidamente tendência no X, antigo Twitter, e os apoiantes do vencedor de 2023 estão agora a unir-se para entregarem o troféu desta edição a Noélia ou Bruno Savate, como é possível apurar nesta rede social.

