Afinal, parece que os rumores estavam mesmo certos. Selena Gomez foi fotografada ao lado do alegado novo namorado, Drew Taggart.

O Page Six obteve fotos da cantora, de 30 anos, num encontro com o elemento dos Chainsmokers, de 33.

O casal surge cúmplice e divertido durante uma partida de bowling no The Gutter, na cidade de Nova Iorque.

Uma fonte confirmou à publicação que Selena e Drew Taggart estavam muito próximos e cúmplices.

Eis abaixo as primeiras imagens do casal, captadas no último domingo.

