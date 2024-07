O romance de Selena Gomez e Benny Blanco segue de 'vento em popa'.

A cantora de 'Same Old Love' partilhou uma nova imagem com o namorado a propósito das celebrações do feriado de 4 de Julho, esta quinta-feira.

Nas imagens, o produtor musical, de 36 anos, abraça Gomez, de 31, num momento de grande cumplicidade.

Recorde-se que o namoro começou em 2023. Desde então, o casalinho tem se revelado inseparável, de tal maneira que numa entrevista recente Blanco confessou que gostava de ter filhos com Selena.



© Instagram - Selena Gomez

"É esse o meu próximo objetivo. Tenho um monte de afilhados e muitos sobrinhos. Adoro estar rodeado de crianças", revelou em entrevista ao programa 'The Howard Stern Show'.

