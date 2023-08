O enlace já aconteceu, mas a festa de casamento de Mel Jordão e Diogo Piçarra só está marcada para daqui a um mês, no início de setembro.

E enquanto esse grande dia não chega, o casal vai aproveitando uns dias de descanso no sul do país.

Depois de terem anunciado que compraram uma casa em Vilamoura, os dois mantiveram-se no Algarve para umas férias em família.

"A minha primeira semana de férias no Algarve não começou nada mal", escreveu Mel, na legenda de um conjunto de fotos publicadas na sua conta no Instagram, nas quais aparece com o marido e também a solo, usando um fato de banho preto.

Leia Também: Mel Jordão e Diogo Piçarra compram casa de férias em Vilamoura