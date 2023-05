É hoje que o rei Carlos III vai ser coroado e este é um dia histórico para a realeza britânica, que contou com 70 anos de reinado de Isabel II.

Como planeado, as portas da Abadia de Westminster abriram bem cedo e os convidados começaram a chegar ao local antes das 8h da manhã.

Nas imagens da galeria poderá ver a chegada dos primeiros dois mil convidados que vão estar presentes na cerimónia da coroação de Carlos III, com destaque para os membros das Câmara dos Lordes vestidos com as tradicionais túnicas vermelhas.