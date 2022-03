O romance de Bruna e Bernardo tem evoluído a passos pequenos em muito devido à concorrente brasileira, que mostrou que quer levar as coisas com calma.

Notando que Bruna não tem sido muito bem vista - ou entendida - pelo público, Marie deu a sua opinião sobre o relacionamento dos dois e a necessidade de ambos terem mais espaço para se conhecerem.

"Sentes que as coisas [estão com] demasiada pressão do exterior. Já é uma coisa tão séria, com tanta pressão, o namorado e a namorada, que no fundo nunca foi nada disso. Essa coisa de antecipar corta o clima às vezes", notou, sendo que Bruna concordou de imediato com tais palavras.

"Só queres conhecer e de repente as pessoas querem forçar uma coisa que vocês querem que corra naturalmente", completou.

Veja o vídeo do momento:

