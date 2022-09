Carolina Deslandes destacou o regresso do programa 'The Voice Portugal' à RTP1, formato no qual aceitou o desafio de ser mentora.

Na sua conta de Instagram, a artista falou da qualidade do programa e dos conteúdos que nele são oferecidos.

"Simplificar. Ouvimos isto constantemente - simplificar. O conteúdo, as canções. Querem-se coisas cada vez mais rápidas, cada vez mais curtas, que não tragam muita informação. 'As pessoas estão cansadas e não têm cabeça para muita coisa' - então querem-nos fazer acreditar que conteúdo vazio é mais fácil. Que a canção com 40 refrões é mais orelhuda e isso tem de ser tudo. Que a televisão é mais números que pessoas. E que damos menos porque é o que as pessoas querem", começa por refletir.

"Eu acredito nas pessoas. Eu acredito em lugares de excelência, equipas de excelência, acredito em plantar sementes e colher sonhos. Acredito em conteúdo rico. Acredito em passar mensagens, acredito em abraçar narrativas, acredito que as pessoas estão sim cansadas. Cansadas das suas vidas sim, mas também de serem tratadas como carneiros. Como consumidores rápidos e vazios. Eu acredito em pessoas e em alma. E é isto que fazemos aqui. Levantamos bandeiras, levantamos os braços, levantamos a voz. Levantamos conteúdo em horário nobre que traz talento, alento, amor e esperança", continua.

"Porque nós somos pessoas e merecemos conteúdo que nos eleve. Que nos melhore. É isso que é ter fé - acreditar na melhor versão de nós. Da equipa, do público, dos artistas", completa.

Eis a publicação:

