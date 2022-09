Carolina Deslandes partilhou nas redes sociais uma reflexão sobre a sua vida familiar e a rotina agitada dos seus dias, uma vez que é mãe de três filhos pequenos - Santiago, Benjamim e Guilherme.

"Como é que tu fazes isso tudo e tens três filhos?", começa por escrever a artista.

"Se antes respondia de forma imediata, hoje fico calada. Apetece-me dizer 'não sei'. Não sei porque não sei se aconselho a vida e a logística que sustenta os meus dias. Não sei porque oscilo entre 'sou capaz de tudo' e 'não aguento mais' às vezes com diferença de minutos", explica.

"Esta fotografia veio-me trazer alento ao coração - o Santi tem vindo trabalhar comigo todos os dias. E apesar da logística, da gestão, do cansaço ser a dobrar - ele nunca mais se vai esquecer disto. Das salas, dos palcos, da mãe vestida de Cinderela", conta.

"Como é que faço tudo? Não sei. Mas que faço com amor e por amor. E ontem, no meio do lodo, houve tempo para alguma magia", completa.

Recorde-se que as crianças são fruto do relacionamento anterior de Deslandes com Diogo Clemente.

