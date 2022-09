Carolina Deslandes mostrou-se esta sexta-feira, dia 17 de setembro, nos bastidores de um concerto de Bárbara Tinoco. Nas stories do Instagram, a cantora recordou o início da carreira da amiga, marcado pela participação no 'The Voice Portugal'.

"A menina que não virou uma cadeira e virou o país ao contrário. A única. A minha amiga", escreveu nos vídeos em que mostra parte do concerto da colega de profissão.

Recorde que Deslandes refere-se ao facto de Bárbara Tinoco não ter passado a fase das provas cegas do 'The Voice Portugal', não tendo conseguido conquistar nenhum dos jurados. Hoje, a cantora é uma das jovens artistas mais consagradas do meio.

Veja na galeria os vídeos publicados por Carolina Deslandes.

