Nunca se deve voltar a um sítio onde fomos felizes. O ditado popular é bem conhecido de todos nós mas, ainda assim, Diana Lopes decidiu contrariá-lo para regressar à casa do 'Big Brother'.

Na gala deste domingo, dia 28 de janeiro, Diana foi expulsa do jogo e a decisão dos espectadores deixou-a novamente indignada. Já em 2022, a participante da Maia viu Patrícia Silva reunir mais votos para ficar na casa, a mesma Patrícia que nestas nomeações voltou a levar a melhor.

Poucas horas depois de sair do jogo pela segunda vez, Diana aceitou falar com os jornalistas sobre este que diz ter sido "um dos desafios mais intensos" da sua vida.

Diana começou por contar que o "ambiente na casa está tóxico" e que nesta edição sentiu mais dificuldades em "manter o poder de encaixe".

Em relação à saída, diz que não a vê como uma surpresa, até porque tinha a consciência de que sairia "assim que fosse nomeada". "Considero-me uma excelente concorrente. Não tenho receio do Miguel, do Francisco nem do Savate mas aqui trabalha-se muito o que é feito cá fora, o que é organizado pelas equipas de grandes concorrentes. A partir do momento em que bato de frente com um e com outro, sabia que não iria ter o apoio cá de fora quando precisasse", justificou Diana.

Mesmo sabendo que ficaria em desvantagem por não escolher um dos grupos da casa e, por isso, recusando-se a apoiar incondicionalmente Miguel e Francisco, Diana decidiu manter-se numa posição neutra. . "Iria contra o que acredito", referiu, explicando que não se revê na totalidade das atitudes de nenhum dos grupos existentes.

Diana admitiu ainda que está a tentar digerir o facto de, mais uma vez, ter sido expulsa em detrimento de Patrícia. Para a concorrente da Maia, é óbvio que a antiga colega de casa - e muitas vezes rival no jogo - não quer estar no programa e reforçou que esta até já ameaçou desistir.

"Sinto-me super injustiçada. Não consegui dormir por causa disto e o assunto não me sai da cabeça porque a história repete-se", começou por sublinhar, acrescentando: "O jogo da Patrícia, neste momento, baseia-se em apanhar sol e dormir, bem como a fazer um complô contra o Miguel".

Acusada de intervir em vários assuntos que não a incluem, Diana explicou aos jornalistas que essa é uma postura adotada somente no jogo e que na vida real não é assim: "Cá fora sou a típica pessoa que não quer saber das coisas, estou focada na minha vida. Estou numa das fases mais felizes da minha vida, consegui a minha casa, tenho o meu namorado e estou a viver com o meu filho. Ali tenho de agarrar as oportunidades e se vejo uma pontinha solta tenho de ir lá puxar o fio todo para mim. As pessoas dizem que me meto demais nos assuntos, mas tinha de ser".

Diana vincou também que aceitou entrar no programa porque "dinheiro nunca é demais", embora este tenha sido o único motivo. "Queria também a oportunidade de limpar a minha imagem, porque não sai com a melhor imagem de sempre. Consegui contornar isso no pós-reality mas ainda assim achei injusta a imagem com que fiquei e a forma como fui expulsa", concluiu.

