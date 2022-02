Laura Figueiredo revelou novas e divertidas fotografias da filha Beatriz, de quatro anos, na sua conta de Instagram. Nas imagens, a menina aparece com um sorriso rasgado, mostrando que não tem problemas em posar para as câmaras ao contrário do pai, Mickael Carreira.

"Enquanto o pai foge de fotografias a ninja pede uma, duas, dez… e tem sempre poses. Aí em casa sofrem com o mesmo?", questionou Laura aos seguidores.

A pergunta que se coloca agora é: com quem é mais parecida a pequena Beatriz? Com o pai ou com a mãe?

