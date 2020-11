Sofia Arruda é mãe do pequeno Xavier, de um ano, e por isso os fins de semana são passados em família. Agora, o recolher obrigatório de fim de semana a que obriga a pandemia de Covid-19 veio impedir as tardes de grandes passeios mas, segundo a atriz, trouxe um sabor ainda mais especial aos momentos a três (com o filho e o marido).

"Este recolher obrigatório. Estas novas normas são duras. Muito duras. Mas estão a fazer-nos dar valor a tanta coisa que tínhamos como garantida. Uma simples ida ao parque agora é desejada e vivida em pleno pela família toda. Pelo menos cá em casa tem sido assim. E convosco? Sentem que estão a dar mais valor a pequenas coisas?", escreve a atriz na legenda de um conjunto de fotografias que retratam a sua animada manhã de sábado no parque.

Veja as imagens na galeria.

Leia Também: Sofia Arruda muda de visual. "Fui cortar a franja"