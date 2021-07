Rita Pereira partiu esta sexta-feira rumo a umas miniférias com o filho, o pequeno Lonô, de dois anos. Em casa ficou o namorado da atriz, Guillaume Lalung, e o filho mais velho do DJ francês, Luan.

"Nunca gostei de piscinas, desde miúda. Sempre preferi o mar. Mas os tempos mudam e, enquanto mãe, adaptei-me e sou feliz com a felicidade do meu filho", declara Rita na legenda de um conjunto de fotografias destes dias de descanso onde todas as atenções são para o pequeno Lonô.

A fazer companhia à atriz e ao filho estão a melhor amiga de Rita e o filho, Enzo, que é afilhado do rosto da TVI.

"Este fim de semana é nosso", garante Rita Pereira.

