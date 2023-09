A viver no Brasil, Katia Aveiro decidiu mostrar aos seguidores da sua página de Instagram um pormenor da sua casa.

Num vídeo que publicou nas stories, a irmã de Cristiano Ronaldo disse: "Tenho estas mensagens nas escadas da garagem da minha casa (quando entro e saio, leio sempre isto). Tornou-se rotineiro, mas a semente é sempre plantada. Lei da semeadura".

Entre as várias mensagens, pode ler-se: "Já disse que ama alguém hoje?" ou "sorria para alguém no caminho para casa". Veja tudo no vídeo da galeria.

