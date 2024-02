O jogador do Benfica João Neves não conteve as lágrimas durante o jogo contra o Toulouse, esta quinta-feira. A partida decorreu dias depois da morte da mãe do futebolista.

Um momento muito emotivo que levou Iva Domingues a manifestar-se nas stories da sua página de Instagram.

Ao mostrar uma fotografia do jovem futebolista em lágrimas e a ser consolado pelos colegas, a apresentadora da TVI escreveu: "As mães nunca deviam morrer".

Publicação de Iva Domingues© Instagram