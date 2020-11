O livro de Cristina Ferreira - 'Pra Cima de Puta' - ficou disponível a partir desta sexta-feira, dia 20, no entanto, as manifestações dos fãs em relação ao título já se começam a fazer ouvir.

Nas stories da sua conta de Instagram, a apresentadora partilhou algumas das mensagens que já recebeu.

"Comecei a ler, ai, que dor que sinto em cada ofensa que lhe fazem. Tento colocar-me no seu lugar, não aguentaria. Tenho o estômago 'embrulhado' com tanta porcaria que lhe dizem. Sinto um nó na garganta. Isto realmente é crime. Cada vez mais admiro a sua força e resiliência. Não sei se consigo ler mais... as lágrimas não param", confessou uma seguidora.

Por seu turno, outra acrescentou: "Estou em choque com as mensagens. Dói-me o coração em saber que podia ser sobre mim e sobre a nossa vida. Triste mundo este".

Recorde-se que hoje Cristina mostrou uma mensagem insultuosa que recebeu no Instagram, que deixou vários fãs chocados.

