Após ficar no centro das atenções com a reveladora declaração na audiência que aconteceu na semana passada, onde pediu o fim da tutoria, Britney Spears aproveita agora para descansar com o namorado, Sam Asghari, no Hawaii.

Ambos foram fotografados a passear em Maui depois de terem chegado à ilha no final da semana passada.

“A Britney está animada por estar de volta ao Hawaii. É o seu lugar favorito. Ela não se cansa. Ela mudar-se-ia para lá se pudesse”, disse uma fonte à People. "O Sam tem uma carreira em Los Angeles, então seria difícil para ele mudar-se", acrescentou.

"A semana passada foi muito stressante para os dois. Eles estão a tentar desfrutar de alguns dias tranquilos juntos", continuou.

De referir que o casal namora há quase cinco anos, depois de se terem conhecido quando fizeram o videoclipe do tema 'Slumber Party', de Spears, lembra a revista.

“O Sam tem sido o grande apoio da Britney há anos. Ele garante que ela coma bem e faça exercício”, destacou uma fonte à People no início da semana passada. "Ela apoia-se nele em tudo. Ele trabalha e tem vida própria também, mas está por perto o máximo que pode", rematou.

Leia Também: "Peço desculpa por ter fingido que estava bem nos últimos dois anos"

Leia Também: Pai de Britney Spears defende-se após acusações da filha em tribunal

Leia Também: Namorado de Britney Spears veste camisola em apoio ao '#FreeBritney'