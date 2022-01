Morreu esta quinta-feira, dia 20 de janeiro, a cantora Elza Soares. Tinha 91 anos. Uma notícia que levou desde logo várias personalidades brasileiras a manifestarem-se e a homenagearem a artista.

Tributos que continuam a ser feitos, sobretudo, através das redes sociais.

"Nunca vou esquecer da sensação de ver a Elza a cantar. Desde criança que acompanhei algumas apresentações, tive a oportunidade de vê-la ao vivo e nunca vou esquecer o impacto que a força da arte dessa mulher causava em mim e em todo mundo que a assistia", começou por escrever Cleo Pires.

"Por isso, sempre tive o sonho de ter a participação dela em algum dos meus projetos, e quis o destino que a gente conseguisse realizar essa parceria. Foi assim que no mês passado a Elza regravou 'Preciso me Encontrar', do Cartola, com uma interpretação completamente visceral e inédita para a trilha do meu primeiro longa como produtora e atriz, 'Me Tira da Mira'. No dia 14/12/21, depois de ter conseguido superar a Covid graças às vacinas, ela conseguiu gravar a voz nessa que é a música de abertura do filme", contou.

"Elza, muito obrigada por isso. Não tenho palavras para agradecer tudo o que fez pela arte, pela música brasileira, por todas nós. És a minha rainha, é uma das minhas maiores inspirações. Descanse em paz e saiba que a sua missão foi lindamente cumprida", completou.

Por sua vez, Susana Vieira também recorreu ao Instagram para se despedir publicamente da artista e prestar um tributo. "Adeus rainha!!! Obrigada por seu brilho intenso", disse.

Leia Também: Personalidades brasileiras prestam tributos à cantora Elza Soares