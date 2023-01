Claire Danes - que exibiu pela primeira vez a 'barriguinha' de grávida, estando à espera do terceiro filho - não foi a única cara conhecida a destacar-se nos Globos de Ouro.

A passadeira vermelha do evento contou com a presença de outras famosas que também estão à espera de dar as boas-vindas a um bebé, e destacamos estas presenças especiais.

Veja as imagens da galeria.

Leia Também: Abby Elliott Kennedy revela sexo do bebé dias antes dos Globos de Ouro