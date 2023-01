Abby Elliott Kennedy, do 'Saturday Night Live', decidiu partilhar com os seguidores o sexo do bebé que está para nascer.

Grávida pela segunda vez, a atriz, de 35 anos, contou que se prepara para ser mãe de um menino.

"Mal podemos esperar para te conhecer em junho", acrescentou na legenda da fotografia que publicou na sua página de Instagram dias antes da gala dos Globos de Ouro.

De recordar que o bebé é fruto do casamento com Bill Kennedy, com quem tem já um filho em comum.

Abby Elliott Kennedy marcou presença na gala dos Globos de Ouro, que decorreu na noite de terça-feira (horário dos EUA) em Los Angeles. Para a ocasião escolheu um vestido cheio de brilho. Veja na galeria.

