Rihanna marcou presença na gala dos Globos de Ouro e esta foi a sua estreia enquanto nomeada para uma categoria dos prémios da Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood.

A cantora - que estava nomeada para Melhor Canção com 'Lift Me Up', trabalho em destaque no filme 'Black Panther: Wakanda Forever' - não esteve sozinha no evento, tendo contado com a companhia do namorado, A$AP Rocky, com quem tem um filho em comum.

Para a ocasião, a cantora escolheu um look preto, composto por um vestido, luvas, joias e sapatos (da Giuseppe Zanotti) e uma bolsa Roger Vivier. Já A$AP Rocky apostou num clássico fato preto da Bottega Veneta.

Veja nas publicações abaixo algumas imagens do casal:

