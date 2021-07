Catarina Furtado voltou esta terça-feira a partilhar com os seguidores do Instagram novidades das suas férias em família. A apresentadora encontra-se nos Açores com o marido, João Reis, e os filhos de ambos.

"Pelos olhos deles", escreve a apresentadora da RTP ao mostrar um conjunto de românticas imagens onde ela e o marido se deixaram fotografar pelos filhos.

Catarina Furtado e João Reis, recorde-se, são pais de Maria Beatriz e João Maria. O ator tem ainda outros dois rebentos, fruto de relações anteriores, Maria e Francisco.

Leia Também: Eduardo Madeira diverte fãs com as melhores e piores fotos das férias