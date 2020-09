Depois de uns dias na Comporta e de uma passagem por Amarante, Maria Botelho Moniz escolheu um novo destino para os seus dias de descanso antes do regresso à TV com a próxima edição de 'Big Brother'.

A apresentadora está na Madeira, tal como revelou ao partilhar com os seus seguidores do Instagram as primeiras imagens do local onde ficou hospedada.

Curioso para ver "a vista maravilhosa" com que Maria vai acordar nos próximos dias? Veja a publicação abaixo.

Leia Também: "A Maria Botelho Moniz merece ser feliz e estar apaixonada"