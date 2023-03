A endometriose é uma doença que, segundo Miguel Brito, ginecologista CUF, "afeta uma em cada dez mulheres em idade reprodutiva". Uma condição que consiste no aparecimento e crescimento do tecido endometrial fora do útero, sobretudo na cavidade pélvica, nos ovários, atrás do útero, nos ligamentos uterinos, na bexiga ou no intestino.

Os sintomas são dores menstruais de intensidade ligeira a forte com sangramentos irregulares (e abundantes) e quistos nos ovários. Segundo a CUF, o cansaço fácil, menstruação com sangue escuro, alterações do humor, alterações do trânsito intestinal, mal-estar ou fraqueza podem ser também outros sintomas associados à doença.

Nestes últimos tempos têm-se falado mais da endometriose e já foram várias as caras conhecidas que partilharam o seu testemunho, após terem recebido o diagnóstico.

Veja na galeria algumas das famosas que sofrem de endometriose.

