Ao contrário do que muitas pessoas possam pensar, o mundo das celebridades não é um mar de rosas. Estas também sofrem com diversos problemas, como por exemplo complicações relacionadas com a saúde.

Na verdade, diversas estrelas sofrem de doenças crónicas sem que alguns dos fãs o saibam.

Clique na galeria e fique a saber quem são estas celebridades.

Leia Também: Atores que eram demasiado novos ou velhos para os seus papéis