Celebra-se este domingo, 1 de maio, o Dia da Mãe. Uma data que foi assinalada nas redes sociais logo pela manhã, com vários famosos a fazerem carinhosas partilhas.

Entre as muitas publicações, Noémia Costa recordou a mãe, que morreu em 2019.

"Mamã, todos os dias foram teus. E continuam a ser. Porque não passa um dia que não me lembre de ti, que não te sinta em mim. Mãe, um beijinho até ao céu", escreveu.

Por sua vez, Marco Costa disse: "Amo-te muito, minha mãe! Feliz Dia da Mãe para todas as mães. Estas são as mães da minha vida". Às suas palavras, o famoso pasteleiro e ex-concorrente do 'Big Brother Famosos' juntou fotografias da mãe, da avó e da namorada, Carolina.

Também Alexandra Lencastre fez questão de recordar uma fotografia antiga onde aparece junto da mãe. "Mãezinha", apenas escreveu na legenda da imagem.

António Sala foi mais 'longo' nas palavras e destacou: "Na pessoa da minha saudosa e maravilhosa mãe, eu saúdo todas as mães que passam e passaram na minha vida. A minha mulher, a minha avó materna e a minha sogra. Mulheres mães fantásticas, que dignificam o sentido único da palavra Mãe. Feliz Dia da Mãe para todas as que aqui me seguem".

Diogo Infante escreveu junto de uma fotografia da mãe: "A minha mãe chama-se Maria. Como se chama a vossa?"

Paula Neves lembrou a infância com uma fotografia em que aparece com a mãe e assinalou também este dia especial.

Katia Aveiro foi outra das caras conhecidas que não deixaram passar em branco o Dia da Mãe, tendo recordado no Instagram um divertido vídeo em que aparece na companhia de Dolores Aveiro.

"Este vídeo define quase na perfeição quem eu sou perto dela (a louca saudável e mais animada da família). A culpada de tudo, a que plantou, a que regou, a que cuidou, defendeu criou e lutou por mim e pelos meus irmãos. Hoje ela colhe tudo o que fez por merecer, é a minha mãe, a minha querida mãe. Que Deus lhe permita mais anos, mais risos, mais memórias e mais dias da mãe para comemorar e agradecer pela tua vida. Feliz Dia da Mãe à minha, a mim e a todas as mães do mundo", disse.

Já a própria Dolores Aveiro recorreu à rede social para desejar um feliz Dia da Mãe, mas sem esquecer da habitual mensagem de apoio ao Sporting, que joga este domingo contra o Gil Vicente.

"Mãe. A minha mãe, com seu sentido de humor, vence tudo. Derrota qualquer conversa 'séria'. Adoro rir-me com ela", escreveu Luísa Ortigoso.

"A minha linda mãe Zézinha, tinha eu dois anos com letra do meu pai. Sempre", partilhou Rita Ribeiro.

