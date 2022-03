A nova edição do programa da SIC 'Casados à Primeira Vista' estreia já este domingo, 27 de março. São cinco os casais que vão arriscar a sua sorte no amor dando o nó com um parceiro que nunca conheceram na vida.

Entretanto, na conta oficial de Instagram do canal de televisão foram revelados os especialistas que irão avaliar os participantes.

"Os novos casais serão selecionados por um novo grupo de especialistas em: Human Design, Eneagrama, Terapia Conjugal, Comunicação, Terapia Familiar, Aconselhamento sexual e de casal", lê-se numa publicação.

Veja de quem se trata:

