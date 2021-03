A 3 de fevereiro de 2021, um hotel no Dubai tornou-se no local de um evento inesperado que viu o ator e cantor Will Smith ficar cara a cara com o seu maior fã - que também é um artista altamente talentoso e respeitado - Mark Rios, mais conhecido como Mr. Dripping.

Mr. Dripping é um artista que desenvolveu a técnica de pintura por gotas usada originalmente por Jackson Pollock. Muito antes do seu encontro com Smith, o Mr. Dripping seguiu a inspiração e desejo de pintar sem tocar fisicamente numa tela e progredir ainda mais no método de Pollock. “O que antes eram apenas linhas de tinta, lançadas incontrolavelmente numa tela para criar algo que mudasse com a percepção, agora recebe uma figura pessoal, realista e humana”, explica Mr. Dripping.

E acrescenta. “Inicialmente, trabalhei sozinho no meu estúdio, mas tinha pedidos de outras pessoas para verem o meu processo. Os meus clientes querem ver como tudo acontece. Por isso comecei a apresentar-me em Manhattan, ao vivo. Foi um sucesso imediato. A tensão torna-se palpável, o público torna-se emocionalmente envolvido e todos aqueles que assistem ao meu processo sentem-se organicamente parte da pintura".

Com este movimento a ganhar força, os clientes do Mr. Dripping assistem agora a pintura ao vivo e pintura de retratos. Desde então, na sua lista de celebridades a quem já pintou o retrato incluem-se: Paul Pogba, Chris Brown, Sara Sampaio, e agora Will Smith.

“Imagine ter o seu maior ídolo a ver uma apresentação sua - foi isso que eu senti hoje, enquanto Will Smith estava sentado do outro lado da sala a ver-me pintar um retrato dele. Will Smith sempre foi uma pessoa que eu admirei. Acompanho-o na TV desde o Príncipe de Bel Air".

créditos: pressat

“Quando descobri que o meu ídolo celebridade estava hospedado no mesmo hotel que eu, resolvi preparar um retrato, juntamente com um vídeo sobre o processo, para lhe ser entregue. Isto foi antes mesmo de eu saber que Will Smith estava disposto a encontrar-se comigo numa sala".

Smith sorriu enquanto se sentava na cadeira a três metros de distância do artista. Entre o processo, piadas e risos foram desfrutados com um retrato final de Smith a ganhar vida.

Pode assistir aqui ao vídeo de como tudo aconteceu.