Arnold Schwarzenegger falou abertamente sobre o seu divórcio de Maria Shriver. O ator, de 75 anos, refletiu acerca da "muito difícil" separação de Maria, com quem estava casado há 25 anos, no âmbito de uma entrevista ao The Hollywood Reporter.

"O divórcio foi muito, muito difícil no início. Eventualmente, segues em frente. Tenho uma namorada maravilhosa, a Heather Milligan, que é muito bem sucedida. Tenho imenso orgulho nela e amo-a", notou.

Relativamente à ex-mulher, Shriver, o artista de Hollywood garanti que são "amigos próximos". "Estamos muito orgulhosos da forma como educamos os nossos filhos. Apesar de termos vivido este drama passamos a Páscoa, o Dia da Mãe, o Natal e os aniversários juntos - sempre juntos", sublinhou.

"Se houvesse um Óscar de melhor divórcio, a Maria e eu teríamos ganho pelo menos um pelo impacto nos filhos. A doçura e gentileza que se vê neles vêm da minha mulher. A disciplina e ética do trabalho são minhas", completa.

Vale notar que em comum o ex-casal tem quatro filhos: Katherine, de 33 anos, Christina, de 31, Patrick, de 29, e Christopher, de 25.

Schwarzenegger é ainda pai de Joseph Baena, de 25 anos, fruto de um caso que teve com a empregada doméstica Mildred Baena.