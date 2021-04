Arnold Schwarzenegger não ficou impressionado com a cerimónia dos Óscares deste ano, pelo contrário. O ator e antigo político esteve à conversa com Jimmy Kimmel a quem confessou que não conseguiu assistir nem a um terço do evento "porque foi muito aborrecido".

"Simplesmente desliguei e não consegui ver mais porque havia lá tanto talento no palco e [mesmo assim] foi aborrecido", disse.

"Como é que conseguiram tornar isto, com tanto talento, tão chato?", questionou.

A celebridade de 73 anos deixou ainda a sua sugestão para a cerimónia do próximo ano. "Acho que da próxima vez os Óscares deveriam ser em Muscle Beach", disse na brincadeira, referindo-se a uma praia em Venice, Califórnia.

E parece que Arnold não foi o único a ter esta opinião. Note-se que o evento foi acompanhado por 9,8 milhões de espectadores, segundo a revista Variety. Comparativamente com a edição do ano passado perderam-se cerca de 13 milhões de espectadores.

