Armie Hammer está a ser acusado de canibalismo por uma mulher que garante ter mensagens que provam as intenções do ator. Alegadamente, Armie disse que queria "cortar" um dos dedos da pessoa em questão e "guardá-lo no bolso".

A polémica surgiu no passado fim de semana, depois de uma série de cópias das referidas mensagens trocadas no Instagram se terem tornado virais no Twitter.

O artista ainda não comentou o assunto, apesar dos vários pedidos a respeito que têm sido feitos por publicações internacionais.

As mensagens terão sido trocadas entre outubro de 2016 e fevereiro de 2020 e nelas há várias ligações a canibalismo em contextos sexuais e mesmo referências a desejos em beber sangue.

A autenticidade destas cópias ainda não foi verificada, no entanto, a mulher que denunciou tem vindo a adiantar novos pormenores através de um perfil anónimo no Instagram, sendo que numa ocasião Armie referiu-se a ela como sua "escrava".

"Vais ser minha. Essa é a minha alma. A minha mente. O meu espírito. O meu corpo. Tornar-te-ias minha propriedade até morreres?". A mensagem continua: "E se eu quisesse cortar um dos teus dedos dos pés e guardá-lo no meu bolso para que tivesse sempre um pedaço de ti em minha posse?".

Numa outra ocasião, Hammer terá sido mais literal: "Sou 100% canibal. Quero comer-te. Porra, é difícil admitir isto. Nunca o tinha admito".

Não ficando indiferente ao assunto, uma das ex-namoradas do ator, Jessica Ciencin Henriquez, disse que acredita nestas alegações. "Se continuam a perguntar se estas mensagens são ou não verdadeiras, provavelmente também deveriam questionar porque é que vivemos numa cultura que continua a dar aos abusadores o benefício da dúvida em vez de o dar às vítimas", comentou.

Agora espera-se a reação do artista.

