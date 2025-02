Ariana Grande revelou que ajudou, de certa forma, os pais a voltarem a ter uma boa comunicação depois de se terem separado.

A cantora, de 31 anos, esteve no podcast 'WTF with Marc Maron', episódio que foi para o ar esta segunda-feira, dia 10 de fevereiro, e abordou a relação do pai, Edward Butera, com a mãe, Joan Grande.

"Eles não estão juntos, mas são os melhores amigos", disse. "Foram precisos 18 anos e também precisei de fazer força. Fiz força para eles se comunicarem novamente", revelou.

Os pais de Ariana Grande separaram-se quando a cantora ainda era criança. Em 2017, quando a artista tinha 24 anos, conversou com os progenitores para que voltassem a ter uma boa comunicação.

"Lembro-me de estar nesse ponto crucial em que estava do género: 'Gente, amo-vos muito aos dois. Resolvam isso'", recordou. "Por favor, superem isso. E eles superaram", partilhou.

"Acho que eles tiveram uma conversa bonita ou perceberam que o quanto me amam é muito mais do que qualquer coisa que tenha acontecido no passado. É realmente lindo, e se eles tivessem tido as ferramentas que sinto que temos agora, esta geração, como a terapia, talvez a 'reconciliação' da amizade tivesse acontecido mais cedo", acrescentou, mostrando-se feliz com a boa relação dos pais.